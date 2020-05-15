«سياحة أبوظبي» تحدث نظام ترخيص الفعاليات الإلكتروني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أبلغت دائرة الثقافة والسياحة - أبوطبي جميع المنشآت الفندقية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات بأنه سيتم إطلاق التحديث الجديد لنظام ترخيص الفعاليات الإلكتروني في إمارة أبوظبي.

ودعت الدائرة في تعميم لها إلى التأكد من الدخول إلى النظام وتحديث بيانات الحساب الخاص بها، مع الالتزام باستخدام اسم المستخدم الحالي الذي يتم من خلاله الدخول إلى نظام تراخيص الفعاليات الإلكتروني لأي إجراءات مطلوبة على تراخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي.

وذكرت الدائرة أنه في حال أية طلبات في انتظار الدفع فانه يرجى التأكد من تسديد جميع رسوم الطلبات التي تمت الموافقة عليها والمعلقة بانتظار استكمال إجراءات الدفع.

وأشارت الدائرة إلى التعاميم السابق إصدارها موضحة أنه سيتم الاستمرار في إيقاف جميع الفعاليات حتى إشعار آخر.