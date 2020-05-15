ارتفاع احتياطي روسيا من الذهب والنقد الأجنبي إلى 566 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد احتياطي روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، ارتفاعاً ملحوظاً خلال مايو الجاري ليصل إلى 566 مليار دولار، وذلك على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وذكر البنك المركزي الروسي في بيان له، أن احتياطيات روسيا الدولية من الذهب والنقد الأجنبي نمت خلال أبريل الماضي بواقع 2.53 مليار دولار، لتسجل في 1 مايو الجاري 566 مليار دولار.

وأضاف البيان أن مستوى الاحتياطيات الحالي أعلى بنحو 20% من الهدف البالغ 500 مليار دولار الذي حدده البنك المركزي الروسي لهذه الفترة قبل عدة سنوات. واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة، تتكون من النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

يذكر أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في احتياطيات الذهب وتصدرت في الربع الثالث من 2018، دول العالم في نمو احتياطيات الذهب متجاوزة الصين والهند. (وام)