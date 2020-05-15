«لويدز»: خسائر التأمينقد تتجاوز 200 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت مجموعة «لويدز أوف لندن» للتأمين أن يتكبد هذا القطاع في العالم خسائر بقيمة 203 مليارات دولار خلال العام 2020 بسبب وباء كوفيد-19، مشيرة إلى أنها ستدفع تعويضات لزبائنها تصل إلى 4,3 مليار دولار، ما يوازي التعويضات بعد اعتداءات 11 سبتمبر.

وأوضحت المجموعة في بيان أمس الخميس أن خسائر قطاع التأمين جراء فيروس كورونا المستجد ستكون شبيهة بالسنوات التي شهدت كوارث طبيعية كبرى مثل الإعصار كاترينا عام 2005 وأعاصير هارفي وإيرما وماريا عام 2017.

وتتوزع الخسائر المتوقعة هذه السنة بين 107 مليارات دولار من التعويضات (لإلغاء مناسبات أو التأمين على السفر مثلا) و96 مليار دولار من تراجع قيمة محافظ الاستثمار. وأوضح المدير العام لمجموعة لويدز جون نيل أن «قطاع التأمين في العالم يدفع تعويضات للشركات والأشخاص المتضررين جراء كوفيد-19 من خلال عدد كبير من التغطيات المختلفة».

وتتوقع شركة التأمين التي تعتبر من أعرق شركات لندن تعود أصولها إلى القرن السابع عشر، أن تدفع ما بين 3 و4,3 مليار دولار لزبائنها في العالم. وحذرت من أن هذا المبلغ قد يرتفع أكثر في حال تواصلت تدابير الحجر لعدة أشهر إضافية. ووضعت المجموعة توقعاتها بحسب سيناريو يبقي على قواعد التباعد الاجتماعي الصارم حتى نهاية يونيو يليها تليين تدريجي للقيود على طول النصف الثاني من السنة.