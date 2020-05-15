شكرا لقرائتكم خبر عن متاجر باريس مغلقة حتى 10 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستبقى المتاجر الباريسية الكبرى وعلى رأسها «غاليري لافاييت» و«برانتان» مغلقة حتى 10 تموز/‏يوليو، تطبيقاً للقرار الحكومي الذي يمنع المراكز التجارية التي تزيد مساحتها على 40 ألف متر مربع من فتح أبوابها في منطقة إيل-دو فرانس. وصدرت مراسيم مماثلة بشأن مراكز تجارية أخرى في باريس ومنطقتها على ما أعلنت مديرية الشرطة في العاصمة الفرنسية.

ولا تزال منطقة باريس مصنفة «حمراء»، أي أن المخاطر المرتبطة بوباء كوفيد-19 لا تزال عالية. (أ.ف.ب)

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