شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع مدعومة بقطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم الخميس متخلصة من خسائرها السابقة بالتعاملات، وتلقت دعما من قطاع الطاقة تزامنا مع انتعاش أسعار النفط.



وكانت بيانات قد أظهرت اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بحوالي 195 ألف طلب إلى 2.981 مليون طلب في الأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي الوظائف المفقودة في الشهري الماضيين بسبب الفيروس التاجي ما يقرب من 36.5 مليون وظيفة.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 9% وأغلق عند 27.56 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 26.7 دولار وأقل سعر عند 25.1 دولار.

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وصعد سعر "برنت" بنسبة 6.7% مغلقا عند 31.13 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 30.5 دولار وأقل سعر عند 28.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.6% (ما يعادل 377 نقطة) إلى 23625 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 23789 نقطة وأقل مستوى عند 23630 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 8943 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8945 نقطة وأقل مستوى عند 8705 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 2852 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2852 نقطة وأقل مستوى عند 2766 نقطة.