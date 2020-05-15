الاقتصاد

أسعار الذرة تغلق على انخفاض بفعل توقعات طقس إيجابي للحصاد في الولايات المتحدة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس متأثرة بتوقعات حدوث طقس جيد للمحاصيل الزراعية وحصادها في الولايات المتحدة لا سيما في منطقة الوسط والغرب في البلاد.


وأوضح احد المسؤولين الأمريكيين بأن  تومقعات الطقس تدعم وفرة المحاصيل بالتزامن مع ضعف الطلب بالفعل في ظل ازمة "".


وحتى الآن، تشير البيانات الأولية إلى وتيرة زراعة الذرة والصويا في أمريكا بوتيرة أسرع من المعتاد في هذا الوقت من العام حيث تجاوزت نسبة زراعة الذرة 67% والصويا 38% حتى العاشر من مايو/أيار.

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وذكرتت وزارة الزراعة الأمريكية هذا الأسبوع بان توقعات الحصاد تشير إلى ان محصول الذرة يقترب هذا العام من 16 مليار بوشل.


وفي سياق آخر، وقعت الذرة والصويا تحت ضغوط بسبب ارتفاع مؤشر الدولار(أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.5 نقطة وأقل مستوى عند 100.1 نقطة.


وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% إلى 3.17 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3.19 دولار وأقل سعر عند 3.15 دولار.

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