شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تتوقع إفلاس وتوقف شركة طيران أمريكية كبرى بسبب "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أثار المدير التنفيذي لشركة "بوينج" "ديفيد كالهون" الجدل في أوساط صناعة الطيران الأمريكية بسبب تصريحات عن تاثير ازمة فيروس "كورونا" على مختلف الشركات في الصناعة.



وذكر "كالهون" ردا على أحد التساؤلات بشان ما إذا كان "كورونا" بإمكانه التسبب في إفلاس وتوقف شركة طيران رئيسية بشكل كامل قائلا إن هذا أمر ممكن بالطبع.

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وفي محاولة للتهدئة وتقليل حدة التوترات بين "بوينج" وعملائها من شركات الطيران الأمريكية، حاول "كالهون" عقد جلسات مناقشات مع عددد من المديرين التنفيذيين لشركات محلية في الأيام القليلة الماضية.



وتعاني "بوينج" الأمرين في ظل أزمة "كورونا" وتأثيرها على صناعة السفر وشركات الطيران وتوقف التسليمات والإنتاج، ومن ناحية أخرى استمرار عدم تحليق طائرات "737 ماكس" منذ مارس/آذار عام 2019 بسبب سقوط طائرتين من هذا الطراز في أقل من ستة أشهر لاسباب فنية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الخميس عند 122.5 دولارن وسجل أعلى سعر اليوم عند 122.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 113.8 دولار.