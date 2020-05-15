المركزي السعودي يؤكد استمرار ربط الريال بالدولار الأمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" قالت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الخميس في بيان بثه التلفزيون الرسمي إنها مازالت ملتزمة بسياسة ربط سعر صرف العملة المحلية بالدولار الأمريكي، التي وصفتها بأنها تخدم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. وأضافت أن احتياطيات النقد الأجنبي تغطي واردات 43 شهرا وأنها تشكل 88 بالمئة من الكتلة النقدية بمفهومها الواسع والشامل.

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