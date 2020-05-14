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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يرتفع بحوالي 4% بعد إعلان خطة خفض جزء من العمالة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات يوم الخميس بعد إعلان الشركة عن مزيد من الإجراءات لإعادة الهيكلة والاستمرارية في مواججهة تداعيات فيروس"كورونا".
وكشفت الشركة بان وحدتها "كروز" الممتخصصة في تطوير السيارات ذاتية القيادة سوف تقلص نحو 85 من عمالتها بسبب تأثير الفيروس التاجي.
وأكدت "جنرال موتورز" أنها اخطرت الموظفين الذين سيشملهم قرار تسريح جزء من العمالة في وحدة "كروز".
تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات "جنرال موتورز" لإعادة هيكلة أعمالها وإدارتها وأنشطتها بشكل عام بسبب الأضرار التي تكبدتها في الفترة القليلة الماضية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وحدة "كروز" "راي ويرت" بأن الوقت الحالي يتطلب إجراء تغييرات جوهرية من أجل الصمود في مواجهة الأزمة.
ويعمل لدى "كروز" لتطوير وتصنيع السيارات ذاتية القيادة نحو 1800 موظف، ويتركز اغلبهم في مقر تابع للشركة في "سان فرانسيسكو".
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 3.9% وأغلق عند 22.3 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 22.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 20.4 دولار.
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