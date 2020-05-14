شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعزز مكاسبها وتغلق على ارتفاع بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس رغم صعود العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية وتباطؤ الضغوط على أسواق الأسهم.



وكانت المعادن النفيسة قد جذبت الطلب من المستثمرين كملاذات آمنة في اعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" التي حذر من خلالها من تأثير شديد لـ"كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.

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واظهرت بيانات اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بحوالي 195 ألف طلب إلى 2.981 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.5 نقطة وأقل مستوى عند 100.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 3.1% وأغلقت عند 16.156 دولار للأوقية بعد انخفاض بنسبة 0.2% في الجلسة السابقة، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 16.225 دولار بينما سجل أقل سعر عند 15.66 دولار.