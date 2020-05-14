شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يتراجع خشية موجة ثانية من فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الين الياباني خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية حيث وقع تحت ضغط صعود الدولار فضلا عن صدور بيانات اقتصادية متباينة.



ويسود القلق في عدد من الدول في آسيا وأوروبا من حدوث موجة ثانية من فيروس "كورونا" أكثر شراسة من الحالية في الفترة المقبلة.



ويتزامن ذلك مع استعدادات لدى بعض الدول لإعادة فتح اقتصاداتها تدريجياً بعد أسابيع وربما أشهر من الإغلاق مما أثر سلباً على عدد من المناحي الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية.

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وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر المعروض النقدي "إم2" في اليابان بنسبة 3.7% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 3.4%.



ويخشى محللون من ردة فعل سلبية للاقتصاد العالمي على أثر إجراءات إعادة فتح المصانع والأنشطة التجارية مع تكهنات من الأساس بتباطؤ التعافي من "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 107.3، وسجل أعلى سعر عند 107.3 وأقل سعر عند 106.7.