شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 14- 5 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 14-5 -2020.

إيقاف تداول 13 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الأهلي للتنمية والاستثمار، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أسمنت سيناء، مصر للفنادق، العربية للمحابس، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة، بنك قناة السويس، راية لخدمات مراكز الاتصالات. إيقاف تداول 13 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الأهلي للتنمية والاستثمار، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أسمنت سيناء، مصر للفنادق، العربية للمحابس، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة، بنك قناة السويس، راية لخدمات مراكز الاتصالات.



البورصة تخسر 3.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وإقرار البرلمان زيادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.885 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وإقرار البرلمان زيادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.885 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 224 مليون ورقة مالية بقيمة 856.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.1 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.53%، والعرب على 3.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.02%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.6 مليون جنيه، 100.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 60.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 1498 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11783 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3934 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1112 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1819 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 668 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 15.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 11.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%.

Advertisements

- اميرالد للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 3.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.81%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 14.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.78%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 7.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.49%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.069 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.56%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 3.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.38%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.631 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.34%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.514 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.12%.