شكرا لقرائتكم خبر عن 315 مليون دولار قفزة فى واردات مصر من البترول الخام فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن الواردات المصرية من البترول الخام حققت قفزة ملحوظة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع التوترات التي أدت إلى تراجع أسعار البترول عالميا، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات المصرية من البترول الخام حققت زيادة بلغت 315 مليون و443 ألف دولار دفعة واحدة، حيث سجلت نحو 548 مليون و702 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 233 مليون و259 ألف دولار في فبراير من العام الماضي 2019.

وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تراجعت فيه إجمالي الواردات المصرية من الوقود، حيث بلغ نحو 744 مليون و376 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 849 مليون و879 ألف دولار، بتراجع 105 مليون دولار، حيث تراجعت الواردات المصرية من منتجات البترول بشكل كبير، حيث بلغت 183 مليون و934 ألف دولار، مقابل 576 مليون و114 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 392 مليون و180 ألف دولار، إلى جانب واردات الفحم بأنواعه وبلغت مليون و351 ألف دولار، مقابل 36 مليون و918 ألف دولار، بتراجع بلغ 35 مليون دولار.

وسجلت الصادرات المصرية من الوقود ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير الماضى، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية من الوقود نحو 637 مليونا و784 ألف دولار، مقابل 586 مليون دولار خلال فبراير من العام الماضى 2019، بزيادة بلغت نحو 51 مليونا و776 ألف دولار، موزعة بين عدة بنود ومن أهمها، الصادرات من البترول الخام وبلغت 92 مليونا و589 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 206 ملايين و345 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019، وذلك بتراجع بلغ نحو 113 مليونا و756 ألف دولار.