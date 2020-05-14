شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى السعودى يؤكد استمرار ربط الريال بالدولار الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة النقد العربى السعودى، اليوم الخميس، في بيان بثه التلفزيون الرسمي إنها مازالت ملتزمة بسياسة ربط سعر صرف العملة المحلية بالدولار الأمريكي، التي وصفتها بأنها تخدم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

وأضافت أن احتياطيات النقد الأجنبي تغطي واردات 43 شهرا وأنها تشكل 88 بالمئة من الكتلة النقدية بمفهومها الواسع والشامل.

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وأظهرت سجلات علنية لشركة إكوينور قبيل اجتماع سنوى للمساهمين، اليوم الخميس، أن صندوق الثروة السيادى السعودى، صندوق الاستثمارات العامة، يحوز 0.3 % في شركة النفط والغاز النرويجية.

الحصة، البالغة قيمتها 1.5 مليار كرونة نرويجية (146 مليون دولار)، تضع الصندوق السعودي في المركز التاسع عشر بين كبار مساهمي الشركة، وتملك الحكومة النرويجية 67 بالمئة من إكوينور.

كان الصندوق السعودي، الذي يدير أصولا تزيد على 300 مليار دولار، اشترى في وقت سابق من العام حصصا في رويال داتش شل وتوتال وإيني وإكوينور، وفق ما قاله مصدر مطلع على الصفقات لرويترز في التاسع من أبريل .