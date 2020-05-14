شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز رمضان على متجر تطبيقات هواوى HUAWEI AppGallery والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - مستخدمو هواوي يحصلون على فرصة الفوز بهواتف والحصول على تخفيضات عبر تنزيل أحد التطبيقات ليتمكنوا من تدوير "عجلة الحظ"

تقدم هواوي للمستهلكين في مصر فرصة تدوير "عجلة الحظ" للفوز بالجوائز الرائعة خلال شهر رمضان، وكل ما عليهم فعله هو تنزيل أحد التطبيقات للمشاركة.يتوفر متجر تطبيقات هواوى HUAWEI AppGallery على أجهزة هواوي وHONOR ويتيح للمستخدمين فرصة تجربة مجموعة كبيرة من التطبيقات المبتكرة والممتعة التي تشمل التطبيقات العالمية والمحلية الشهيرة. ويعد المتجر جزءاً من النظام الشامل والمتنامي للمزايا والخدمات المتوفرة ضمن منصة خدمات HUAWEI Mobil Services (HMS)

تمنح هواوي لمستخدميها مجموعة واسعة من الجوائز تضم الخصومات والقسائم لأشهر التطبيقات في مصر ونقاط هواوي كجزء من حملتها الرمضانية "الكل كسبان مع HUAWEI AppGallery"، وقد تم اختيار الجوائز لتعزيز كفاءة وإنتاجية وترفيه مستخدمي هواوي وHONOR خلال شهر رمضان وما بعده.

تشمل الجوائز بالنسبة للمستهلكين في مصر: هاتف HUAWEI Nova 7i الذكي مع قسيمة بقيمة 100 جنيه مصري لطلبات الطعام من Otlob، شهر واحد مجانًا على Shahid VIP، قسيمة بقيمة 250 جنيه مصري للطلبات من Noon Egypt، قسيمة بقيمة 100 جنيه مصري للطلبات من JUMIA ونقاط هواوي.

كل ما عليكم فعله للمشاركة هو استخدام جهازكم لتسجيل الدخول على متجر AppGallery وتنزيل أحد التطبيقات المشاركة. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيحصل المستخدم على فرصة "تدوير عجلة الحظ" لفرصة الفوز بأحد الجوائز.

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تشمل التطبيقات المشاركة في المسابقة في مصر:

Prayer Now، valU، انا فودافون ، noon shopping ، Otlob ، JUMA ، Contact Car ، TitTok ، My WE ، Vezeeta ، MV Master ، Cut Cut ، Free Fire ، حالأ ، زاجل، أقراءلى، أية: تطبيق القراءن الكريم، والفاتحون.

تستمر مسابقة "الكل كسبان مع HUAWEI AppGallery" حتى 23 مايو.