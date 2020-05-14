شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 68 شركة فى قائمة الأسهم المسموح بتداول ثلاث علامات عشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت 68 شركة، بعد إضافة شركات رمكو لإنشاء القرى السياحية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الدولية للمحاصيل الزراعية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، بعد تراجع سعر أسهمهم إلى 1.95 جنيه، 1.94 جنيه، 1.93 جنيه، 1.92 جنيه، 1.78 جنيه، على التوالى.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، فى تصريحات سابقة، إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية.

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وأضاف فريد، أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر فى التداول من حث إتاحة مدى سعرى أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التى أعدتها البورصة فى هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقًا للمستوى السعرى للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، وهذا من شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وإقرار البرلمان زيادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.885 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 224 مليون ورقة مالية بقيمة 856.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.1 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.53%، والعرب على 3.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.02%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.6 مليون جنيه، 100.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 60.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالى.