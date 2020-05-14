شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: ضم الملاحات للشركة الوطنية الجديدة يعظم مواردها ويزيل العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقرار ضم المحاجر والملاحات لشركة وطنية جديدة، لافتًا أن هذا الأمر بمثابة الشباك الواحد، الذى سيساهم فى تنمية ثروة المحلات والمحاجر كما سيساهم فى القضاء على العقبات والمشكلات التى تواجهها الشركات نتيجة تضارب القرارات بين إدارات المحاجر، وبين المحليات وهو ما نعانى منه فى شركاتنا خاصة سيناء للمنجنيز والنصر للملاحات والمكس للملاحات.

قررت الحكومة لأول مرة فى مصر إنشاء الشركة الوطنية لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بمختلف المحافظات فى ضوء السعى لزيادة مواردها وتعظيم عوائدها وتم عقد اجتماع اليوم بمجلس الوزراء لتنسيق الجهود بما يساهم فى نجاح تجربة الشركة الجديدة.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أن الشركة الجديدة ، تبدأ عملها اعتبارًا من أول يوليو المقبل وبالفعل ستقوم هى بإدارة المحاجر والملاحات من حيث منح التراخيص والتخصيص وجمع الايرادات فى ظل المنظومة الحالية العشوائية .

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وأشار عماد الدين مصطفى إلى أن الشركة القابضة ستستفيد من خلال حل كل المشكلات التى تواجه الملاحات منها على سبيل المثال، توقف ملاحة سبيكة عن العمل وبما أن الشركة الجديدة تتبع جهاز الخدمة الوطنية فإن هناك آليات جديدة لتشغيلها، بجانب حل مشكلة ملاحة بورفؤاد مع محافظة بورسعيد وحل بعض العقبات فى ملاحتي برج العرب والمكس .

يشار إلى أنه من المتوقع قيام الشركة بإدارة واستغلال الملاحات الشمسية والمحاجر وتقوم بأعمال البحث والاستغلال والإدارات لخامات المناجم والمحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع ولايتها لتعظم الإيرادات.

مع السعى لزيادة التصدير للخارج وإنشاء مشروعات تكاملية علي الخامات بهدف تصدير مواد تامة الصنع والقضاء علي العشوائية في مجال التصدير، وتجهيز الشركة لتكون نواة لوزارة التعدين مثل كل الدول التي تمتلك خامات مناجم ومحاجر وملاحات وتدخل تحت عبارتها كل شركات الدول العاملة في هذا المجال.

بجانب قيامها بدور الوزارة المشرفة بها أو الهيئات وتقوم بتطوير أساليب العمل في مجال التعدين لتواكب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال.