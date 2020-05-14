شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من اختراق مستوى 26.70 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة فوقه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق امام التوجه نحو محطّتنا الإيجابية التالية التي تصل إلى 28.60، مع الإشارة إلى أن التماسك فوق 26.70 مهم لمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للنفط 14-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.