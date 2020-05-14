شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار كسراً أولياً لمستوى 1.0790 ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لمواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون المستوى المذكور لتأكيد التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تتواجد عند 1.0700 ثم 1.0640.

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