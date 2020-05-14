شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى في 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس رغم صعود العملة الأمريكية، لكن المستثمرين أقبلوا على المعدن النفيس كملاذ آمن بعد مخاوف أثارها رئيس الاحتياطي الاتحادي وصدور بيانات حكومية ضعيفة.



وحذر رئيس الاحتياطي الاتحادي أمس من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي مشيرا إلى إمكانية تعرضه لركود عميق هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.



وأكد "رئيس البنك المركزي "جيروم باول" على اتخاذ قرارات سياسة نقدية داعمة للنمو الاقتصادي لكنه شدد على عدم الحاجة لفرض فائدة سالبة.

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وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بحوالي 195 ألف طلب إلى 2.981 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.5 نقطة وأقل مستوى عند 100.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.4% إلى 1740.9 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ الثالث والعشرين من أبريل/نيسان، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1746.5 دولار وأقل سعر عند 1716 دولارا.