رجل أعمال قد يصبح أول "تريليونير" في العالم

على الرغم من التداعيات الاقتصادية التي خلفتها كورونا في دول العالم، إلا أن الفيروس المستجد يبدو أنه سيجعل جيف بيزوس أكثر ثراء.
ووفق ما ذكر موقع "لاد بايبل"، فإن أغنى رجل في العالم، مؤسس شركة أمازون، في طريقه ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2026.
وقام موقع "كومباريسان" بإجراء تحليل لبيانات استقاها من قائمة فوربس لأغنى رجال العالم، لحساب معدل نمو الثروة السنوي لأثرياء العالم.
ووجد الموقع أن بيزوس، الذي تقدر ثروته بأكثر من 140 مليار دولار، يمكن أن يصبح أول تريليونير في العالم في عام 2026، وعندها سيكون عمره 62 عاما.
كما توقعت الدراسة أن يصبح مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أصغر تريليونير في العالم بعد 10 سنوات، أي في عام 2036، حيث سيكون عمره آنذاك 51 عاما.
وكشف "لاد بايبل" أن بيزوس يبلي البلاء الحسن حاليا رغم جائحة كورونا، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على التسوق عبر الإنترنت.
يشار إلى أن بيزوس، البالغ من العمر 56 عاما، ساهم بجزء من ثروته في مساعدة المحتاجين خلال الوباء.
وفي الشهر الماضي، تبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام الأميركية، التي تكافح من أجل إطعام عدد ضخم من الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس.
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