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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبقي على ارتفاعه رغم استمرار القلق إزاء سوق العمل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس مع استمرار القلق حيال سوق العمل في الولايات المتحدة وأزمة فيروس "كورونا".
كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد حذر أمس من تداعيات وأضرار بالغة على الاقتتصاد الأمريكي بسبب فيروس كورونا.
وأوضح "باول" بأن البنك المركزي سيتخذ سياسة نقدية داعمة لنمو الاقتصاد وانتشاله من عثرته وإعادته إلى مسار النمو مرة أخرى.
ومع ذلك، استبعد رئيس الاحتياطي الاتحادي فرض فائدة سالبة (أدنى من الصفر)، وهو ري انتقده الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بحوالي 195 ألف طلب إلى 2.981 مليون طلب، وبلغ إجمالي الوظائف المفقودة في الشهري الماضيين بسبب الفيروس التاجي ما يقرب من 36.5 مليون وظيفة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.5 نقطة وأقل مستوى عند 100.1 نقطة.
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