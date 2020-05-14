شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعزز مكاسبه معاوداً الارتفاع أعلى حاجز 30 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من استمرار التوقعات السلبية بشأن الطلب العالمي على الخام في العام الجاري نتيجة أزمة فيروس "كورونا".



وكشفت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أنها تتوقع انخفاض الطلب العالمي على الخام بحوالي 8.6 مليون برميل يومياً عام 2020.



وأثنت الوكالة على اتفاق "أوبك+" ومدى مساهمة خفض الإنتاج التاريخي في دعم السوق والأسعار خلال الفترة القادمة.

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ودخل اتفاق "أوبك+" بين المنظمة والمنتجين المستقلين حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو/أيار الجاري بخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً لمدة شهرين، لكن مصادر تتحدث عن أن الاتفاق سيتم تمديده لما بعد يونيو/حزيران القادم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 26.08 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 26.7 دولار وأقل سعر عند 25.1 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 3.8% إلى 30.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 30.5 دولار وأقل سعر عند 28.8 دولار.