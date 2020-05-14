شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض عقب فقدان مئات الآلاف من الوظائف في أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات أظهرت فقدان الاقتصاد لمئات الآلاف من الوظائف رغم ارتفاع البطالة بأقل من المتوقع.



وأعلنت وزارة العمل الأسترالية فقدان الاقتصاد 594.3 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان الماضي بينما توقع محللون فقدان ما يقرب من 575 ألف وظيفة.



وأضافت البيانات بأن معدل البطالة ارتفع في الشهر الماضي إلى 6.2% مقارنة بتوقعات ارتفاعها إلى 8.3% من 5.2% في مارس/آذار.

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وعلاوة على ذلك، سجل مؤشر قياس توقعات التضخم في أستراليا 3.4% في أبريل/نيسان من القراءة السابقة عند 4.6%.



ويراهن المستثمرون على أن البنوك المركزية في عدد من الدول حول العالم سوف تتخذ إجراءات من شأنها دعم الاقتصادات في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملاتت، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6425، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6466 بينما سجل أقل سعر عند 0.6403.