شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة التجارة يتنحى قبل عام من انتهاء مدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع أن تعلن منظمة التجارة العالمية، الخميس، عن مغادرة مديرها العام البرازيلي روبرتو ازيفيدو منصبه قبل نهاية ولايته في 2021.

وقال كيث روكويل، المتحدث باسم المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها لـ"فرانس برس"، إنّ "منظمة التجارة العالمية ستصدر إعلانا بالخصوص عقب اجتماع لرؤساء البعثات الخميس. حتى ذلك الحين، لن يصدر عن أمانة المنظمة أي تعليق".

وأكد عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس، أنه تم استدعاؤهم على عجل للمشاركة في اجتماع الخميس حول "مسائل إدارية ملحة"، وقال العديد منهم إنهم يفهمون أن مستقبل أزيفيدو على رأس المنظمة سيكون على جدول الأعمال.

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وبدا أن أزيفيدو نفسه أكد هذه المعلومات في مقابلة مع الصحيفة المالية البرازيلية الرئيسية فالور إيكونوميكو، وأصر على أن رحيله المبكر يمكن أن يخفف العبء عن اجتماع وزاري مهم العام المقبل مع مناقشات حول قيادة المنظمة.

تأتي مغادرة أزيفيدو البالغ من العمر 62 عاماً في وقت يسجّل الاقتصاد العالمي أكبر ركود له منذ الكساد الكبير في الثلاثينات، ومع تضرر التجارة العالمية كثيراً بسبب تفشي وباء كوفيد-19 الذي تسبب بانهيار الانتاج والتبادل.

ونشرت وكالة الأنباء الدولية رويترز، قال روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، إنه سيتنحى عن المنصب في نهاية أغسطس، قبل عام من الموعد المقرر، مضيفا أن قراره الشخصى ينسجم أيضا مع مصالح المنظمة.