شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزيرة التخطيط متحدثا رئيسيا في ندوة للمشروعات الصغيرة مرحلة ما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك، مساء اليوم الخميس، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيسي فى ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ينظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، تحت عنوان "مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في العالم العربية.. مرحلة ما بعد كورونا".

تُعقد الندوة الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بحضور كل من: أحمد عثمان رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، والسيدة أمل دخان الرئيس التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال بالسعودية، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يتحدث في الندوة، سناء أبو زيد مدير بمؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدولى وواش روفايل مؤسس وشريك في كابيتال بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة سمر باقر أستاذ كلية إدارة الأعمال بجامعة الكويت.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي "ركائز الاقتصاد العربي"، ذلك لأنها تشكل أكثر من 90 في المائة من كل الأعمال التجارية ، كما تخلق معظم الوظائف الجديدة لتحقق غالبية النمو الاقتصادي في المنطقة.