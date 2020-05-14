شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق السيادى السعودى يحوز 0.3% فى إكوينور النرويجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت سجلات علنية لشركة إكوينور قبيل اجتماع سنوى للمساهمين، اليوم الخميس، أن صندوق الثروة السيادى السعودى، صندوق الاستثمارات العامة، يحوز 0.3 % في شركة النفط والغاز النرويجية.

الحصة، البالغة قيمتها 1.5 مليار كرونة نرويجية (146 مليون دولار)، تضع الصندوق السعودي في المركز التاسع عشر بين كبار مساهمي الشركة، وتملك الحكومة النرويجية 67 بالمئة من إكوينور.

كان الصندوق السعودي، الذي يدير أصولا تزيد على 300 مليار دولار، اشترى في وقت سابق من العام حصصا في رويال داتش شل وتوتال وإيني وإكوينور، وفق ما قاله مصدر مطلع على الصفقات لرويترز في التاسع من أبريل نيسان.

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مشتريات الصندوق، التي كانت وول ستريت جورنال أول من أوردها، تأتي في وقت يتهاوى فيه الطلب على النفط بسبب تفشي كوفيد-19، مما يدفع أسهم شركات النفط للانخفاض.

وانخفضت أسهم إكوينور إلى 95.20 كرونة في 16 مارس ، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 2008، لكنها انتعشت بعد ذلك لتبلغ 135.50 كرونة اليوم.