شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: لم نستورد النفط من إيران فى ابريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم، أن سول لم تستورد أي كميات من النفط الخام من إيران في ابريل، مقارنة مع 1.5 مليون طن استوردتها منها قبل سنة.

وبحسب الأرقام، استورد خامس أكبر مشتر للخام في العالم 11 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 12.8 مليون طن في الفترة ذاتها قبل عام.

تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية لواردات النفط الخام في وقت لاحق من الشهر. وبيانات المؤسسة هي المعيار القياسي الذي يأخذ به القطاع في تقدير واردات سول النفطية.