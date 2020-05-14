شكرا لقرائتكم خبر عن إنستجرام: نتعاون مع "الصحة العالمية"لمكافحة كورونا..وهذه نتائج "انستا الخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ندى عنان - رئيس الشئون الإعلامية في انستجرام الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن الجائحة الحالية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ساهمت فى استخدام الموقع بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع معدل تواجد الاشخاص على الإنترنت، بسبب تغير الروتين اليومي بين يوم وآخر وإقامة الناس في المنزل، حيث زادت نسب مشاركة ورفع المحتوى التفاعلي على المنصة مثل التمرينات الرياضية والحفلات الموسيقية والندوات عبر الانترنت بالإضافة إلى إطلاق مزيد من التحديات والفيديوهات الضحكة.

كما أشارت عنان فى مقابلة خاصة مع ”الخليج 365”، إلى عقد شراكة مع منظمة الصحة العالمية للحد من المعلومات المضللة والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية وتنفيذ جهودًا استباقية للتواصل لتسليط الضوء على قصص المجتمع الجيدة حول COVID-19 وتضخيم الطرق التي يتخذ منشئوها والشخصيات العامة / الشركات تدابير استباقية للحفاظ على سلامة الناس واطلاعهم.

وحول ما إذا كان لدى إنستجرام ميزانية إضافية لمكافحة فيروس كورونا، اوضحت عنان بالقول:"نتخذ إجراءات لضمان أن تكون المعلومات على المنصة دقيقة ومصدرها كيانات ذات مصداقية مثل منظمة الصحة العالمية ولهذه الغاية سنقوم باستعراض عملنا الذي يأتي بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية لتعليم وتثقيف الشركاء ومشاركة المعلومات الدقيقة والإجراءات الأفضل بالتزامن مع تطورات الموقف، كما نستثمر أيضًا في إظهار كيف يتيح شركاؤنا المعلومات الدقيقة عن فيروس كورونا المستجد للجميع مع تسليط الضوء على من يشاركون معلومات مستفيضة لتصل إلى شريحة أوسع من الجمهور".

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كما ذكرت عنان ، إلى أن المنصة شهدت الإشارة لشهر رمضان 4 ملايين مرة فى 30 يوم سبقت شهر رمضان، لذا تم إطلاق مبادرة انستا الخير للعام الثانى على التوالى، خاصة إن بيانات انستجرام تشيرإلى الكلمات المرتبطة باللطف والأعمال الحسنة مثل الخير، التبرع والكرم تتزايد بشكل ملحوظ خلال الشهر الكريم.

وأشارت إلى زيادة استخدام كلمة خير بنسبة 40% فى الفترة التى سبقت الشهر الكريم وهو ما دفع الشبكة لإطلاق المبادرة مرة أخرى خلال العام الحالى ومن أبرز المشاركين، رائدة الأعمال في مجال التجميل هدى القطان والتي تعد سفيرة الحملة عالميا وقد شاركت في إطلاق الحملة بواسطة تعليق عبر حسابها على انستجرام والنجم أحمد حلمي والذي طالب متابعيه بمشاركة أعمال الخير، كما انضمت الفنانة يسرا للحملة بجانب عدد من صناع المحتوى الشباب مثل هاديه غالب، دكتورة نورهان قنديل، سارة صبري ومنال رستم وعلى المستوى الإقليمي ريا أبي راشد، نور عريدة، منى قطان وآخرين من المشاركين في الحملة.

وذكرت إن أعمال الخير يمكن أن تكون أمرا بسيطا كالإطمئنان على صحة شخص ما، ترك تعليقات إيجابية على حسابات الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو استضافة إفطار عبر الأنترنت لجمع الأصدقاء والعائلات معا عبر الحدود، الخيارات لا حدود لها، فالبعض قد يتبرع للجمعيات الخيرية او تقديم منصاتهم كمكان للتواصل وعمل الخير معا او من خلال كتابة الكلمات الطيبة وعرض اللفتات البسيطة.

وحول نتائج الحملة فى مصر أكدت إنها لاقت استحسانا كبيرا في مصر والشرق الأوسط، و يقوم العديد من منشئي المحتوى بتعزيز ونشر القصص الإيجابية والمليئة بالأمل، بدءً من نصائح للسلامة والصحة العامة، مروراً بالدعوة إلى التفكير الروحي والوجداني إلى جانب الأنشطة البدنية وكذلك التواصل مع العائلة والأصدقاء.