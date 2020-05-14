شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى هيرميس و"CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 181.806 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى- مصر إلى 92.078 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 461.919 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 80.250 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز للتعمير عند 697.542 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.030 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 275.622 مليون شهادة، عامر جروب عند 231.967 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.627 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 84.195 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.706 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.154 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة.

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكل المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وإقرار البرلمان زيادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.885 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 224 مليون ورقة مالية بقيمة 856.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.1 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.53%، والعرب على 3.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.02%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.6 مليون جنيه، 100.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 60.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالى.