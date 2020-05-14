شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات مؤسسات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وإقرار البرلمان زيادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.885 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 224 مليون ورقة مالية بقيمة 856.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.1 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.53%، والعرب على 3.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.02%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.6 مليون جنيه، 100.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 60.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 1498 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11783 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3934 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1112 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1819 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 668 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.