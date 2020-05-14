شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة لمخاوف حيال الاقتصاد وحرب تجارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم الخميس، مع مكابدة المستثمرين بواعث قلق من ضعف اقتصادى ممتد بسبب تفشي فيروس كورونا، فضلا عن ضغوط من خطر اندلاع حرب تجارة جديدة بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 198.91 نقطة بما يعادل 0.86 بالمئة إلى 23049.06 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 28.49 نقطة أو 1.01 بالمئة ليسجل 2791.51 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 75.12 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 8788.04 نقطة.
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