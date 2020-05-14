شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تسليم كروت ميزة و EasyPay لمستحقى منحة الـ500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لليوم السابع، إن الدفعة المقبلة لتسلم المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة ستتم عبر بطاقات الصرف الآلى الخاصة EasyPay للبريد وكارت ميزة الموحد ويسلمه البنك الزراعى. ويتم تحديد موعد صرف الدفعة الثانية قبل أجازة عيد الفطر المبارك.

ومنحة العمالة غير المنتظمة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه و بإجمالى 1500 جنيه على ثلاثة أشهر. ويتم صرفها مساندة من الدولة لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد طالب كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة ، وبطاقة الرقم القومي ، وصورة ضوئية منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

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وأوضح وزير القوي العاملة، أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف ، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلي اليمين ، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

ولفت الوزير إلي أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سوف يقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلي 2 مليون ، و37 ألفا ، و324 مستحقاً ، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولي بالكامل إلي مليار و18مليون و662 ألف جنيه ، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد ناشد المستحقين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها عند صرف المنحة، وعدم التزاحم والتكدس على مكاتب البريد؛ حفاظا على أرواحهم وضماناً لسلامتهم وصحتهم.