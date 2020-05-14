شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: "الطاقة" ستعلن تفاصيل الحقلين الجديدين المكتشفين بعد المراجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت شركة أرامكو السعودية بيانا توضيحياً بشأن ما ورد في تقريرها الأولى للربع الأول من العام 2020، من اكتشاف حقلین جدیدین خلال الربع الأول من عام 2020 وفق صحيفة عكاظ.

وقالت أرامكو السعودية في بيانها اليوم (الخميس) إن وزارة الطاقة ستقوم بالإعلان عنهما بالتفصيل بعد مراجعة بيانات الاكتشاف حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية في هذا الخصوص.

وكانت أرامكو قد أعلنت أنها نجحت في اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول من العام الحالي، إحداهما مكمن للنفط والغاز و الآخر مكمن نفطي، وبحسب بيان له الشركة، فقد أشارت إلى اكتشاف في الجزء الشمالي الغربي من المملكة لمكمني نفط وغاز، في حين تم اكتشاف مكمن نفط في منطقة الأعمال الوسطى.



وكانت "أرامكو السعودية" قد اكتشفت خلال العام الماضي 2019، حقلان ومكمنان للنفط، فيما تم حفر 7 آبار تحديد ناجحة، فيما يخص التنقيب للغاز فقد اكتشفت أيضا خلال العام الماضي حقل غاز بري و 5 مكامن جديدة بالإضافة إلى حفر 6 آبار تحديد ناجحة.

ومن جهة أخرى قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الخميس، وفق رويترز، إن أرامكو السعودية التى تعد أكبر مُصدر للنفط فى العالم، خفضت كميات الخام التى ستمد بها ثلاثة مشترين آسيويين على الأقل فى يونيو بنسبة تتراوح بين عشرة وثلاثين بالمئة.

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وذكرت المصادر فى قطاع التكرير، أن التخفيضات جرت على الإمدادات التى خصصها المشترون للتحميل فى يونيو حزيران.

وجاءت الخطوة، بعد أن أعلنت السعودية أنها ستزيد طوعا خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إضافية اعتبارا من يونيو ليصل مستوى الإنتاج إلى 7.492 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى له منذ نحو عقدين.

وجاء هذا الإعلان، فى أعقاب إبرام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بمن فيهم روسيا اتفاقا لخفض الإنتاج بمقدار غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا فى مايو ويونيو لتقليص تخمة المعروض ودعم أسعار الخام.