شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 14-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 14-5-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 207.73 ريال سعودى.



وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 24

بنحو 207.73 ريال بما يعادل 55.30 $





سعر الذهب عيار 22 بنحو 190.42 ريال بما يعادل 50.69 $





سعر الذهب عيار 21

بنحو 181.77 ريال بما يعادل 48.39 $





سعر الذهب عيار 18

بنحو 155.80 ريال بما يعادل 41.47 $





سعر الذهب عيار 14

بنحو 121.18 ريال بما يعادل 32.26 $





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سعر الذهب عيار 12

بنحو 103.86 ريال بما يعادل 27.65 $





سعر أوقية الذهب

بنحو 6,460 ريال بما يعادل 1,720 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,454 ريال بما يعادل 387.08 $





سعر كيلو الذهببنحو 207,729 ريال بما يعادل 55,296 $

ويُعتبر الذهب بديلاً استثماريًا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % .