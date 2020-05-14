شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنوني في أسعار الخضروات والفاكهة والبقالة في أمريكا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد في رفع أسعار البقالة والفاكهة والخضروات في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يزيد من التحديات التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتخطت تداعيات تفشي جائحة "كوفيد 19" الجوانب الصحية، حيث وصلت إلى الجانب الاقتصادي بل وإلى أساسيات الحياة من مواد بقالة يبتاعها الناس بشكل شبه يومي.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات العمالية نقلته شبكة "CNN" الإخبارية، فإن الأسعار زادت خلال شهر أبريل الماضي بمعدل نسبته 2.6% وهو أعلى رقم يسجل بشهر واحد منذ العام 1974.

فإذا كنت ترغب في تناول وجبة الإفطار، فعليك أن تعلم أن أسعار البيض زادت 16.1% الشهر الماضي، كما أن أسعار حبوب الفطور قفزت بنسبة 1.5% ، فيما ارتفعت أسعار الحليب والخبز والعصير بنسبة 1.5% و3.7% و3.8% على التوالي.

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أما وجبة الغداء، التي قد تتكون من الحساء والفاكهة والمشروبات الغازية، فإن سعر الحساء قفز إلى 2.6% بينما زاد سعر المشروبات الغازية بنسبة 4.5% والكعك يكلف 5.1% أكثر، فيما ارتفعت الفاكهة بنسبة 1.5% يقود هذا الارتفاع التفاح بـ4.9% والبرتقال بـ5.6%.

كذلك، قفزت اسعار اللحوم بنسبة 3.3%، الدجاج ارتفع بنسبة 5.8% والسمك الطازج ارتفع سعره إلى 4.2% أما النقانق فارتفع سعرها 5.7%، فيما ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 1.5% في حين ارتفعت الخضراوات المعلبة بنسبة 3.6%.