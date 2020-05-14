شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى 45 سنتا ليسجل 21.99 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويت 45 سنتا ليبلغ 21.99دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 21.45 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وذلك وفقا لوكالة كونا ، وتبدأ الكويت خفضا جديدا لإنتاج النفط بواقع 800ألف برميل يوميا يُنفذ في يونيو فضلا عن التخفيضات التي جرى الاتفاق عليها بالفعل بموجب اتفاق أوبك.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد هبوط غير متوقع فى مخزونات الخام الأمريكية، لكن توقعات قاتمة بشأن أكبر اقتصاد فى العالم حدت من المكاسب مع تهاوى الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا ومخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من حالات الإصابة.

وبحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 29.73 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 23 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 25.52 دولار للبرميل.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن الطلب على النفط ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسى فى 2020، لكنها قلصت توقعاتها للانخفاض، مستندة فى ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

وأضافت الوكالة فى تقريرها الشهرى، أن من المتوقع أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يوميا، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا.

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وقالت الوكالة التى مقرها باريس، إن نحو 2.8مليار شخص سيعيشون فى ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى احتواء فيروس كورونا بحلول نهاية مايو ، انخفاضا من أربعة مليارات فى أبريل.

وعزت الوكالة، خفض التوقعات أيضا إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع فى بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وكذلك ارتفاع الطلب الصينى مع تعافى البلاد من تفشى الفيروس.

وقالت الوكالة "النشاط الاقتصادى بدأ تعافيا تدريجيا لكن هشا. على الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية. على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدى ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام انخفضت 745 ألف برميل الأسبوع الماضى إلى 531.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى الثامن من مايو. وتوقع المحللون فى استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 4.1 مليون برميل.

وفى ظل تراجع استهلاك الوقود، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأربعاء إنها تتوقع انكماش الطلب العالمى على النفط 9.07 مليون برميل يوميا فى 2020 وفى الشهر الماضي، توقعت أوبك انكماشا بمقدار 6.85 مليون برميل يوميا. كما تنبأت المنظمة بأن يشهد الربع الحالى أكبر تراجع فى الطلب.