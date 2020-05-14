"فيتش" تخفض تصنيف 16 بنكا بالأسواق الناشئة فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيفات الإئتمانية اليوم الخميس، أنها خفضت تصنيف 16 بنكا فى منطقة الأسواق الناشئة فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، خلال الفترة من 12 مارس الماضى وحتى 30 أبريل، وذلك بعد مراجعة نشاط 100 بنك وإتخاذ إجراءات سلبية بشأن 86 منها.

وأوضحت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن من بين الـ16 جاء 15 منهم في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبشكل أساسي في سلطنة عمان وجنوب افريقيا ونيجيريا.

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وأشارت "فيتش" أنها في منطقة الأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وضعت 14 مجموعة بنكية تحت مراقبة سلبية، وأعطت 47 مجموعة أخرين نظرة مستقبلية سلبية، كما خفضت نظرتها لتسعة أخرين من إيجابية إلى مستقرة.

ولفتت "فيتش" إلى أن العدد المتزايد من خفض التصنيف الائتماني لبنوك الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام يعكس النشاط الاقتصادي المتراجع الناتج عن جائحة "كورونا" وتدهور التوقعات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط العالمية.