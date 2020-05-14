شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يهبط بأكثر من 400 نقطة في بداية التعاملات عقب بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة أثارت المزيد من القلق بشان سوق العمل في الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بحوالي 195 ألف طلب إلى 2.981 مليون طلب.

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وبناء على هذه البيانات، بلغت إجمالي الوظائف التي فقدت في أمريكا خلال شهري ازمة "كورونا" حوالي 36.5 مليون وظيفة.



كان رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" قد صرح أمس بأنه وفريقه سيبذلون قصارى جهدهم لتبني سياسة نقدية داعمة للاقتصاد في مواجهة "كورونا" لكنه استبعد فرض فائدة سالبة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% (ما يعادل 410 نقاط) إلى 23845 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 127 نقطة) إلى 8735 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 2774 نقطة.