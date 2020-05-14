شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تنخفض بين مؤيد ومعارض لمراجعة قانون التعدين في إندونيسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتقييم المستثمرين لقرار الحكومة والبرلمان في إندونيسيا بمراجعة قانون التعدين في البلاد.



وكان البرلمان الإندونيسي قد مرر يوم الثلاثاء الماضي قانون التعدين في شسكله الجديد بعد المراجعة والذي يتيح لشركات التعدين إمكانية التصدم بطلبات لتمديد التراخيص والسعي نحو التوسع في مناطق تعدين وإنتاج جديدة أعلى من الحد القانون السابق.



وهناك جوانب أخرى من القانون لاقت استحسان شركات التعدين كونها تتوافق مع مع القواعد المعمول بها بالفعل في الوقت الحالي.

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وأوضحت إندونيسيا - التي تعد اكبر منتج في العالم للنيكل - بأن المراجعات والتعديلات الجديدة على قانون التعدين تستهدف إزالة الروتين والبيروقراطية والعمل في نفس الوقت على جذب المزيد من الاستثمارات.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 100.5 نقطة وأقل مستوى عند 100.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 11949.7 دولار للطن بعد تسجيل أعلى سعر اليوم عند 12200 دولار للطن.