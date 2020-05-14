شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك البلاد تتراجع 5.2% بالربع الأول 2020 لزيادة مصاريف العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال بنك البلاد، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 5.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 270 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 284.9 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 730.5 مليون ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 597.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16% وذلك نتيجة للارتفاع في مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

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وفي المُقابل، ارتفع إجمالي دخل العمولات إلى 869.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 769.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في العام 2018.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 3.4 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 2.7 مليار ريال خلال العام 2018.

ويعود الارتفاع في دخل العمليات نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.5% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات الأرباح وقابلها انخفاض في صافي دخل أتعاب العمولات وصافي مكاسب تحويل العملات الأجنبية.