شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سافكو تُوصي بتوزيع 417 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 416.7 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 416.666 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم، وبما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية.
وقالت الشركة إن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 21 يونيو المُقبل، على أن يتم التوزيع في 5 يوليو المُقبل.
ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 303.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 335.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وقالت الشركة إن تراجع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.
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