شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح السعودي الفرنسي تتراجع 26% بالربع الأول 2020 لزيادة المصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال البنك السعودي الفرنسي، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 25.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 682 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 917 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحقق البنك صافي أرباح تشغيلية بلغ 801 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض صافي الدخل بسبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 60.39%.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.7 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال في العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العام 2019 يرجع إلى انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل، مع ذلك ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ايضاً بنسبة 9.43% نتيجةً لارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.