شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأندلس العقارية تتراجع 40% بالربع الأول 2020 لزيادة التكاليف والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال لشركة الأندلس العقارية، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 39.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 12.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 20.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 22.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 29.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى الانخفاض الطفيف في مجمل الربح نتيجة ارتفاع تكلفة الإيرادات بسبب الاعتراف بتكاليف كل من المروة سنتر و برج سلامة المكتبي خلال الربع الحالي، هذا برغم الارتفاع في اجمالي الايرادات.
وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 41.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 40 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 64.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 48 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى نمو الإيرادات بنسبة 6.9%، مدعوماً بالنمو في إيرادات قطاعي التجزئة والمكاتب.
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