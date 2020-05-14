شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد أند بورز تُقيم المخاطر بقطاع البنوك السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت وكالة ستاندرد أند بورز "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بتقييم مخاطر القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.

وقامت الوكالة بتثبيت التقييم ضمن المجموعة 4 من دون أي تعديل (وذلك على مقياس مكون من 1 إلى 10، حيث يمثل 1 أدنى مستوى المخاطر)، كما تم تحديد مستوى المخاطر الاقتصادية ضمن المجموعة 5 ومستوى المخاطر القطاعية ضمن المجموعة 3 من دون أي تغيير، على التوالي، بحسب "العربية".

وترى الوكالة أن توجهات المخاطر الاقتصادية والقطاعية ستبقى مستقرة. ولم تتأثر أي من التصنيفات الائتمانية بعد مراجعة هذا التقييم.

وقامت الوكالة بتخفيض تقييمها للإطار المؤسسي إلى مخاطر متوسطة من مخاطر منخفضة. وترى الوكالة أن الإطار التنظيمي للمملكة العربية السعودي قابل للمقارنة مع الأطر التنظيمية لنظيراتها، بعد أن كانت تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر تحفظاً من ناحية الحد من الرغبة في المخاطرة في القطاع.

وخلال السنوات الماضية، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتخفيف متطلبات رأس المال للحصول على قرض رهن عقاري وزيادة نسبة القرض إلى القيمة بهدف مساعدة المزيد من المواطنين على تملك المنازل، تماشياً مع رؤية 2030.

Advertisements

وساهمت هذه التغيرات في زيادة كبيرة في قروض الرهن العقاري، وهو أحد التوجهات التي تتوقع الوكالة استمرارها خلال العامين القادمين.

وتتوقع الوكالة، في إطار السيناريو الأساسي لديها، زيادة تكلفة المخاطر لدى البنوك السعودية، لتصل في المتوسط إلى ما بين 1.2% و1.4% في 2020 و2021، بالمقارنة مع 0.8% في 2019.

وتعزو الوكالة ذلك لتوقعاتها بأن تشهد المملكة ركوداً اقتصادياً خلال عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كوفيد-19.

وفي الوقت ذاته، تعتقد الوكالة بأن البنوك السعودية تمتلك القدرة على تحمل هذه الضغوط، بالرغم من الانخفاض في صافي هوامش الفائدة.

ولا تزال تلك الهوامش ضمن مستويات جيدة مقارنة مع معظم النظراء الآخرين. وبصرف النظر عن الانخفاض المتوقع في الربحية، ستحافظ معظم البنوك السعودية على ربحيتها في العامين 2020 و2021، بحسب السيناريو الأساسي لدى الوكالة.

وفي مطلع الشهر الجاري، قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيفها لأكبر أربع شركات سعودية تمتلك فيها الحكومة حصص مسيطرة، مع تعديل نظرتها المستقبلية للشركات الأربعة من مستقرة إلى سلبية.