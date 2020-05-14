شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بورصة البحرين تدرج أذون خزانة حكومية بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، لأجل 3 أشهر.



وأوضحت البورصة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اعتباراً من غد الخميس الموافق 14مايو الجاري، وتستحق في 12 أغسطس المقبل، بعائد 2.4%.

وأعلن مصرف البحرين المركزي منذ أيام أنه تمت تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية بقيمة 70 مليون دينار لأجل 3 أشهر.

وقررت بورصة البحرين مؤخرا، إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني، وكان تم تدشين سوق إدراج أذون الخزانة الحكومية ببورصة البحرين في 31 يناير 2016