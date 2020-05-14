شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 45% من الشركات الكويتية تعطل أعمالها بسبب "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج استطلاع، تأثر الشركات الكويتية بانتشار فيروس "كوفيد-19" وقيام 45% منها بتعطيل أعمالها منذ فبراير الماضي، بينما هناك 26% أخرى على شفا التعطيل بعد انخفاض إيراداتها بنسبة تزيد على 80% خلال الفترة.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات المالية "Bensirri Public Relations"، أن تتعطل مزيد من الشركات مع تفعيل الحظر الكلي في 11 مايو الحالي.



وذكر الاستطلاع أن تأخر التشريعات أدى لمخالفة البعض لقوانين العمل، واتخذت 32% من الشركات قرارات تقضي بتغيير رواتب أو ساعات عمل الموظفين بينما فرضت 21% منها إجازة بدون راتب على موظفيها، مشيرا إلى أن 15% من الشركات لجأت إلى تسريح الموظفين للتعايش مع الوضع الراهن بدلاً من انتظار التشريعات المتأخرة».

وأكد 56% من المشاركين أنهم غير قادرين على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لأكثر من شهر أو شهرين إضافيين، بينما قطاعات التجزئة، البناء والمقاولات والخدمات المهنية هي الأكثر تأثراً حتى اليوم بقياس انخفاض الإيرادات والحالة التشغيلية.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للتعافي وعودة الإيرادات إلى مستويات ما قبل الأزمة، قال 45% من أصحاب الأعمال بأن السوق لن يتعافى قبل عام 2021 حيث إن 52% منهم يرى بأن الإيرادات لن تعود لمستوى 2019 قبل عامين.

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وتطرق الاستطلاع إلى موضوع التعامل الحكومي مع الآثار الاقتصادية لـ«كوفيد-19»، قال 81% من أصحاب الأعمال إن الحزمة المعلنة غير مفيدة لأعمالهم في هذا الوقت غير المسبوق.

وأشار إلى القطاعات الأشد تضرراً هي قطاع التجزئة بنسبة 46% من الشركات شهدت إيراداتها انخفاضاً بنسبة تزيد على 50% لكنها مستمرة في التشغيل و36% قد علّقت أعمالها.

وعلى صعيد قطاع البناء والمقاولات، أوضح الاستطلاع أن 31% من الشركات شهدت إيراداتها انخفاضاً بنسبة تزيد على 80% لكنها مستمرة في التشغيل و39% قد علقت أعمالها. بينما شهد 37% من الشركات بقطاع الخدمات المهنية انخفاضاً بالإيرادات بنسبة تزيد على 50% لكنها مستمرة في التشغيل و46% قد علقت أعمالها.

واعتمد الاستطلاع على دراسة وتحليل قاعدة بيانات تضم 498 شركة كويتية حققت أرباحاً في 2019 واستبعاد الشركات التي حققت خسائر.