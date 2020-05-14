شكرا لقرائتكم خبر عن "MSCI"ترشح انضمام 17 سهماً كويتياً للترقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي يتوقع أن تشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة في نوفمبر المقبل.

وضمت القائمة التي شملت 17 سهماً كويتياً كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني، وشركة مشاريع الكويت "كيبكو"، علاوة على شركة هيومن سوفت، وفقا لصحيفة الراي الكويتية.

وشملت القائمة كلاً من بنك وربة وشركة بوبيان للبتروكيماويات ومجموعة الصناعات الوطنية و"KIB"، وشركة طيران الجزيرة، وشركة الخليج للكابلات، وشركة المتكاملة القابضة، والشركة الوطنية العقارية، ومجموعة الامتياز الاستثمارية.

وأعلنت مؤسسة "MSCI" خلال الشهر الماضي تأجيلها ترقية بورصة الكويت في مؤشراتها للأسواق الناشئة، بسبب تداعيات وباء كورونا على الصعيد العالمي، على أن يكون ذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.