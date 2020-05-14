شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسواق الكويتية تغلق قنوات التحايل في الاستحواذات الإلزامية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرت هيئة أسواق المال الكويتية تعديلاً محورياً على آلية إلزام المساهمين والمستثمرين في السوق بتنفيذ عمليات الاستحواذ الإلزامي على أسهم الشركات، حال تجاوزت ملكياتهم حدود 30 % من رأسمال الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشملت التعديلات إخطار وكالة المقاصة بحظر استخدام الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي حقوق التصويت الناشئة عن الملكية في الشركة محل عرض الاستحواذ اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ويمتد حظر استخدام الأسهم إلى حين الانتهاء من إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، على أن تقوم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه الملكية.

ونصت القواعد الجديدة على تحديد فترة ثلاثين يوماً لمباشرة إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، منوهة إلى وجوب أن يكون العرض المقدم بموجب الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياً لأعلى سعر من السعرين التاليين: المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، على أن تحتسب البورصة ذلك السعر، أو أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن العرض.

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وعمدت الهيئة من خلال التعديل إلى إغلاق قنوات التحايل التي رصدتها خلال الفترة السابقة لمتعاملين، للتهرب من تطبيق ما نص عليه القانون لعام 2010 ولائحته التنفيذية.

وبحسب القانون، فإنه في حال تجاوزت ملكياتهم الحدود التي تُلزمهم بتقديم عرض إلزامي لشراء بقية أسهم رأس المال، ومماطلة البعض لفترة طويلة تصل إلى سنوات دون تقديم العرض، ما يترتب عليه خلل على مستويات تقييمات الأسعار السوقية للأسهم المستهدفة وتغيير تركيبة الملاك وغيرها من الإجراءات، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

يشار إلى أن هيئة أسواق المال الكويتية طلبت في نهاية الشهر الماضي من الحاصلين على رخصة صانع سوق، تزويدها بخطة شاملة بشأن العودة لممارسة نشاطهم في البورصة.

يشار إلى أنه في بداية أزمة جائحة "كورونا" كان قد تم توقيف عدد من الأنشطة في السوق المالي مثل سوق "أو تي سي"، والصفقات المتفق عليها، ومن ثم عادت لاحقاً، وعلى هذا المنوال كان صانع السوق أوقف نشاطة مؤقتا إلى حين اتضاح الرؤية