شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السعودي الفرنسي تُقر توزيع 1.2 مليار ريال عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للبنك السعودي الفرنسي، بجلستها المنعثدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019 بقيمة 1.199 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 1 ريال للسهم، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك صدقت الجمعية أيضاً على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2019 والبالغة 1.199 مليار ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد وما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم.

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وبحسب البيان، قررت الجمعية صرف مبلغ 7.948 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال في العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العام 2019 يرجع إلى انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل، مع ذلك ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ايضاً بنسبة 9.43% نتيجةً لارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.